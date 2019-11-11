Британский самолет и беспилотник США провели разведку у границ РФ

Беспилотник ВВС США и самолет Королевских ВВС Великобритании были замечены в пятницу у российских границ. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Дрон провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, приближаясь к крымскому побережью.

Позже с полигона Милденхолл вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W. Он осуществил разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, иностранные летательные аппараты постоянно осуществляют разведывательные полеты вблизи воздушных границ России. Их появление фиксируют в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем, а также рядом с российскими базами в Сирии.