Британский самолет и беспилотник США провели разведку у границ РФ

Беспилотник ВВС США и самолет Королевских ВВС Великобритании были замечены в пятницу у российских границ. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Дрон провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, приближаясь к крымскому побережью.
Позже с полигона Милденхолл вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W. Он осуществил разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, пишет РИА Новости.
По данным специалистов, иностранные летательные аппараты постоянно осуществляют разведывательные полеты вблизи воздушных границ России. Их появление фиксируют в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем, а также рядом с российскими базами в Сирии.
17:25 РјСЃРє.
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