Оригинал взят у коллеги в dambiev в Во Вьетнаме началась массовая модернизация автоматов Калашникова

Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на оружейном предприятии Z111 министерства обороны СРВ в Тханьхоа начата массовая модернизация автоматов семейства Калашникова, стоящих на вооружении Вьетнамской народной армии. В основу модернизации автомата легли новые аксессуары и типы прикладов, также активно применяются композитные материалы, пластик и алюминий.

Автомат получил механические планки для крепления оптических и электронных прицелов.

Крупнейшее оружейное предприятие Вьетнама завод Z111 известен тем, что в 2014 году там была запущена современная производственная линия по производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон 7,62х39 мм и предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во Вьетнамской Народной армии.

В 2018 году предприятие начало лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 "Взломщик".