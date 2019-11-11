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Во Вьетнаме началась массовая модернизация автоматов Калашникова

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Оригинал взят у коллеги в dambiev в Во Вьетнаме началась массовая модернизация автоматов Калашникова

Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на оружейном предприятии Z111 министерства обороны СРВ в Тханьхоа начата массовая модернизация автоматов семейства Калашникова, стоящих на вооружении Вьетнамской народной армии. В основу модернизации автомата легли новые аксессуары и типы прикладов, также активно применяются композитные материалы, пластик и алюминий.

Автомат получил механические планки для крепления оптических и электронных прицелов.

Крупнейшее оружейное предприятие Вьетнама завод Z111 известен тем, что в 2014 году там была запущена современная производственная линия по производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон 7,62х39 мм и предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во Вьетнамской Народной армии.

В 2018 году предприятие начало лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 "Взломщик".

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Израиль
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ОСВ-96
Компании
IWI
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
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