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Интерфакс-АВН

NASA установила последний, четвертый двигатель на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну

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Сверхтяжелая ракета SLS
Сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) НАСА.
Источник изображения: NASA

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - На первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, установлен последний, четвертый двигатель RS-25, сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров - ИФ) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон" (для предыдущих пилотируемых полетов к Луне - ИФ), - написал Брайденстайн.

На опубликованной им в твиттере фотографии видны все четыре двигателя RS-25, подсоединенные к первой ступени ракеты-носителя.

Ранее американское космическое агентство сообщило, что NASA и компаниям Boeing и Aerojet Rocketdyne еще предстоит интегрировать двигательную и электрическую системы общей конструкции для завершения инсталляции.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

Как сообщалось, в сентябре была завершена сборка и соединение всех пяти секций первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS.

Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев.

SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая NASA для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск с миссией ("Артемида-1") запланирован на середину 2020 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Saturn V
Компании
Aerojet
Boeing
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Проекты
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