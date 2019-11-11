После доработок новые "пожарные танки" на базе Т-80 отправлены в войска

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

"Омский завод транспортного машиностроения" (в составе НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") в рамках Гособоронзаказа отгрузил партию специальных пожарных машин. СПМ были изготовлены впервые за последние два года. Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

В 2017г. предприятие поставило в Минобороны РФ несколько специальных пожарных машин, предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. По итогам их эксплуатации были внесены доработки в конструкцию машины. И в этом году обновленные "пожарные танки" отправились на боевое дежурство.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

СПМ разработана конструкторами Омсктрансмаша в 2012 году. В 2015-м машина была принята на снабжение ВС РФ, с 2016 началось серийное производство. Ее уникальность в том, что она создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, а наличие бронированной кабины и системы жизнеобеспечения позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Масса машины - не более 65 тонн, экипаж - 3 человека. Запас воды и огнегасящих веществ - 25м3, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров.

В 2019г. специальные пожарные машины показали свои возможности на учениях МТО "Центр-2019", за что предприятие получило благодарность от начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

"СПМ хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации в самых разных условиях, они нашли свое "боевое применение". Нашим конструкторам удалось создать универсальную машину для проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ", - отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.