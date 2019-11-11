Танковый "концерт" Зеленского

Украинский президент потребовал созыва правительственной встречи по проблемам "Укрооборонпрома"

Украинские СМИ сообщили о "шоковом состоянии", в которое погрузился украинский лидер Владимир Зеленский во время посещения харьковского танкового "Завода им. В.А. Малышева".

Особенно травмировало его известие о том факте, что с 2009 года предприятие выпустило только один танк для вооруженных сил страны. "Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", — рассказал Зеленский на совещании по проблемным вопросам деятельности госконцерна "Укроборонпром" в Харькове.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков: почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего мы не делаем: почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим, и ничего не летает", - заявил Зеленский после посещения нескольких предприятий ВПК Харьковской области.

Тут надо отметить, что президент-комик несколько прихвастнул. Дело в том, что таиландский заказ по факту оказался провален – множество рекламаций, полный срыв графика поставок, последние поставленные машины оказались вовсе не "Оплотами", а слегка "подшаманенными" старыми Т-80. В Таиланде до сих пор вспоминают военно-техническое сотрудничество с "Незалежной", как страшный сон.

Судя по всему, Зеленский даже не понял, что все "достижения" украинского ВПК были связаны с техническим "каннибализмом", когда из старой советской бронетехники собирали "новую", отправляя ее за рубеж или в ВСУ. Теперь же эти запасы подошли к концу. Новую же технику делать не получается – утрачен потенциал, нет квалифицированных специалистов, нет российских запчастей.

Впрочем, свою неосведомленность украинский лидер продемонстрировал во время брифинга в Харькове, допустив, как и его предшественник, весьма симптоматическую оговорку, назвав концерн "Укроборонпром" "концерТом".

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", – сказал он.

И, судя по всему, все это – возмущение развалом отросли, задержками зарплат для рабочих, ужасными условиями труда, для украинского главы – не более чем "концерт", который он дает с вполне очевидными целями. Во-первых, чтобы показать националистам и прочим ястребам свою озабоченность военным строительством ВСУ. Во-вторых, таким образом он наносит "ответку" своему "попереднику" и сопернику Порошенко, который является организатором и активным участником информационной войны против "Зе-команды", обвиняя ее в "капитулянстве".

В рамках решения второй задачи, Владимир Зеленский выступил с требованием провести правительственную встречу, касающуюся проблемных вопросов, связанных с деятельностью "Укроборонпрома". Он распорядился, чтобы премьер-министр собрал все правительство с участием представителей правоохранительных органов.

И намек на репрессивный характер мер, которые будут выработаны на встрече, не случаен. Ведь большинство коррупционных дел, касающихся Порошенко, связаны именно с ВПК. То есть Зеленский намерен "прищучить" экс-президента не как критика проводимой им политики, а как коррупционера, подорвавшего своими "гешефтами" обороноспособность страны.

А обращение Зеленского к "оборонке" не более чем очередная манипуляция на арене украинского политического цирка. Так что ждать "прорывов" в украинском ВПК не приходится.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",