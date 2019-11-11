На форсаже: как Ту-160 ушел от двух F-35

СМИ: Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 оказался в поле радаров истребителей F-35, но внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж, из-за чего "американцы" не смогли к нему приблизиться, утверждают СМИ. Могло ли это произойти в действительности, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

В начале месяца в ходе планового полета над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ушел от двух сопровождавших его американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, пишет издание Sina.

Согласно информации китайского портала, Ту-160 оказался в пределах зоны обнаружения бортовых радиолокационных станций (РЛС) истребителей F-35А. "Лайтнинги" не смогли приблизиться к Ту-160, который установил максимальный угол стреловидности крыльев, включил форсаж и легко оторвался от японских истребителей, а те якобы не смогли догнать российскую машину.

Sina утверждает, что Ту-160 весит 110 т и способен развивать скорость до 2,1 числа Маха, тогда как 13-тонный F-35A - только 1,8 числа Маха.

"Военные эксперты считают, что скорость обычного самолета не отражает его боевую мощь, однако бомбардировщик, летящий быстрее истребителя, является техническим преимуществом", - делает вывод портал.

Однако если обратиться к реальным характеристикам самолетов, максимальный взлетный вес Ту-160 - 275 т. Вес топлива при полной заправке составляет 148 т.

Если даже представить себе, что Ту-160 летел абсолютно пустой, то он все равно должен весить существенно более 110 т.

Нестыковка есть и с весом истребителя F-35. По данным источников, вес американской машины в упомянутом случае составлял 13 т. Между тем вес пустого F-35A и правда составляет 13,17 т, однако снаряженная масса этого истребителя составляет 24,35 т, а максимальная взлетная "Лайтнинга" - 29,1 т.

Разумеется, в ходе выполнения учебно-тренировочного полета вес боевой машины не может соответствовать ни максимальному взлетному, ни весу пустого самолета.

Что касается инцидента над водами Японского моря, то тут гипотетически возможны несколько вариантов развития обстановки.

Первый вариант относится сугубо к мирному времени и к той ситуации, когда нет пересечения воздушной границы государства самолетом-нарушителем. В этом случае требуется вывести истребитель из состава дежурных по ПВО сил в окрестности цели для визуального контакта и лечь с ней на параллельный курс. Успешность выполнения этой задачи зависит от выполнения многих граничных условий - своевременности подъема истребителя в воздух, курсов и скоростей сближения перехватчика и цели и пр. Вывод истребителя в окрестности цели осуществляется, как правило, тогда, когда самолет другого государства находится в 100-км зоне от государственной границы. Основная задача таких действий - пресечь возможное нарушение государственной границы, в том числе и непредумышленное.

Второй вариант - военное время или зафиксированный факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве. В последнем случае предпринимаются попытки связаться с экипажем самолета-нарушителя на международных радиочастотах и принудить его к посадке вплоть до обозначения курса его полета очередями из пушек. Если эти меры не дали никакого результата, то у пилота истребителя-перехватчика есть право на применение оружия. Сближаться в этом случае с самолетом противника или самолетом-нарушителем государственной границы на дальность визуального контакта необходимости нет. Вполне достаточно, если боевая машина противника окажется в зоне поражения ракет "воздух-воздух".

К примеру, управляемые ракеты AMRAAM AIM-120C-7 и AIM-120D, которыми оснащаются F-35, имеют дальность стрельбы 120 и 180 км соответственно. Скорость полета этого изделия составляет 4 М, то есть в два раза больше, чем у Ту-160. Иными словами, догонять наш стратегический бомбардировщик в ходе гипотетического воздушного боя "Лайтнингу" необходимости нет.

К тому же в упомянутом выше случае над водами Японского моря нет детальной информации, в какую сторону удалялся наш стратегический бомбардировщик. Если он уходил в сторону от государственной границы Японии, то и никакой необходимости японским истребителям догонять российскую машину не было.

Также сравнивать два самолета разных классов и предназначения абсолютно некорректно. Тем более, что в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость боевых машин. Как ранее писала "Газета.Ru", скорость, по большому счету, никого сегодня не интересует, как и высота полета.

В настоящее время самолеты-истребители уже не гоняются ни друг за другом, ни за бомбардировщиками, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войн.

Примерно то же относится и к маневренности. Она, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена.

Ключевым параметром для современного самолета-истребителя является сочетание боевой нагрузки и дальности полета. В конечном счете, это выливается в радиус боевого применения, в пределах которого можно вести эффективный воздушный бой.

Одной из важнейших характеристик, определяющих боевую эффективность истребителей 5-го поколения, являются тактико-технические характеристики бортового радиолокатора. К примеру, важна не просто его предельная дальность работы, а дальность обнаружения тех или иных целей с вполне конкретными эффективными отражающими поверхностями.

Вместе с тем, воспользовавшись случаем над водами Японского моря, многие эксперты вновь заговорили о якобы врожденных и существенных недостатках F-35.

Однако, как ранее писала "Газета.Ru", сейчас нельзя сказать, правильно ли американцы сделали ставку именно на этот самолет. Эта машина - концептуальная заявка на будущее. И только будущее покажет, насколько были оправданы в США ожидания, связанные с F-35. К примеру, с F-16 американцы не ошиблись - они абсолютно точно спрогнозировали нишу подобной боевой машины. И конца продажам этого самолета сегодня просто не видно.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок