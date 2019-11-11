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Газета.ru

"Важное дело": Трамп хочет посетить парад Победы в Москве

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Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года хочет посетить президент США Дональд Трамп - об этом заявил сам глава Белого дома, указав на важность победы союзников во Второй мировой войне. Соответствующее приглашение американский лидер получил от президента России Владимира Путина. На параде ожидается и Эммануэль Макрон.

Глава Белого дома Дональд Трамп считает значительным событием окончание Второй мировой войны, поэтому, возможно, приедет на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом рассказал сам американский лидер.

Он напомнил, что соответствующее приглашение приехать на празднование 9 мая в 2020 году получил от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Я хотел бы поехать, если смогу", - сказал президент США.

О том, что Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией, накануне сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений", - подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции "по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне".

В августе нынешнего года Кремль приглашал на празднование Победы также лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

За месяц до этого Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики также принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы, передает НСН.

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорилось в комментарии Кремля.

Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита G20 в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных были канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда признавался, что реакция Дональда Трампа на приглашение в Москву была "эмоциональной и конструктивной", передает ФАН.

"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией крайне важно.

И сказал, что будет ждать официального приглашения", - пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Путин по телефону пригласил на парад Победы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам главы российского государства, в стране пройдут масштабные мероприятия по случаю празднования дня Победы 9 мая 2020 года. Путин подчеркнул, что важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии.

Российский лидер выразил надежду на то, что многие высокие представители мировых держав смогут принять участие в торжествах, посвященных этому дню.

Интересно, что участие в параде Победы 2020 года примут сербские военнослужащие, рассказывал министр обороны Сербии Александр Вулин. Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Мы вместе победили, вместе должны и праздновать", - подчеркнул Вулин.

Он также добавил, что сербская армия будет маршировать по Красной площади вместе со своим главнокомандующим.

Не исключено в параде и участие французских военных - во всяком случае, соответствующее приглашение Шойгу направил министру обороны Франции Флорансу Парли.

Подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы занимается оргкомитета "Победа", в состав которого входят представители правительства, Совета Федерации, Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти - ФСБ, МВД, ФСО и других, а также представители крупнейших ветеранских и молодежных общественных организаций.


Рафаэль Фахрутдинов

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