100 лет со дня рождения Михаила Калашникова

10 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет легендарному русскому и советскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. За несколько месяцев до юбилея знаменитого оружейника по всей России проходят памятные праздничные мероприятия.

Образцы оружия, конструктивные схемы автоматов и пулеметов генерал-лейтенанта, Героя России, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Калашникова являются и сегодня лучшими в мире.

Калашников прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. После окончания девяти классов средней школы в 1936 году Михаил начал работать на машинно-тракторной станции, а в 1938 году был призван в ряды Красной армии. Уже во время службы молодой красноармеец проявил свои неординарные конструкторские способности, создав прибор для учета моторесурса танкового двигателя. За это изобретение Командующий Киевским военным округом генерал Георгий Жуков наградил его именными часами. В 1945 году Калашников начал разработку своего автоматического оружия, прототипом для которого послужил разработанный им же опытный образец самозарядного карабина. Одержав победу в конкурсных испытаниях, автомат Калашникова был признан лучшим и достойным для изготовления, а в 1949 году он был принят на вооружение Советской Армии под названием "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года". За эту разработку Михаил Калашников был награжден орденом Красной Звезды и удостоен Сталинской премии 1-й степени. АК и его различные модификации являются самым распространенным стрелковым оружием и находятся на вооружении в более чем 50 армиях различных государств мира. Широкое распространение объясняется простотой конструкции, удобством эксплуатации и высокой надежностью. Автомат может использоваться при любых погодных условиях и при любой температуре, от сильных морозов до экваториальной жары.

Под руководством выдающегося изобретателя разработано большое количество спортивного и охотничьего оружия, наиболее известными из которых являются самозарядные карабины "Сайга", завоевавшие огромную популярность у любителей охоты.

В России нет человека, который бы не слышал об этом гениальном конструкторе, создавшем за свою жизнь целый арсенал стрелкового оружия, навсегда увековечив свое доброе имя в истории страны.

К знаменательной дате в Тульском музее оружия открылась выставка. На ней будут представлено около 100 экспонатов: образцы автоматического оружия, разработанного Калашниковым, его документы, книги с автографами.

В честь празднования 100-летия со дня рождения создателя всемирно известного автомата в Казани на территории танкового училища установят памятник Калашникову.

Лина Маякова