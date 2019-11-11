Продолжатся ли попытки США купить Гренландию

Представители Пентагона и Госдепа США посетили Данию

Гренландию - крупнейший остров в мире, входящий в состав Дании с правами широкой автономии, в конце октября посетила высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов Америки, сообщает газета The Wall Street Journal.

Советник Государственного департамента США и доверенное лицо американского президента – Ульрих Брехбул, члены Совета национальной безопасности США и сотрудники Пентагона официально были направлены в северную державу с целью поддержки местных проектов в области образования, инноваций и бизнеса, которую многие СМИ назвали "несвойственной" для силовых структур. А Ульрих Брехбул даже не скрывал главной задачи визита, заявив, что в рамках поездки Соединенные Штаты рассчитывают на учет своих интересов в сфере безопасности и обороны.

Ранее остров навестил адмирал Береговой охраны США Карл Лео Шульц. Несколько раз приезжала посол США в Дании Карла Сэндс и обсуждала вопросы усиления американского присутствия в Гренландии, которое сохраняется на этой территории со времен окончания Второй мировой войны и где находится самая северная авиационная база Пентагона.

База ВВС США Туле (Thule Air Base) расположена на севере Гренландии в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса, дата основания – 1943 год. Она является невключенной территорией острова, которая не входит в состав какой-либо административной единицы, а находится под непосредственным управлением вышестоящего уровня власти. В годы холодной войны Туле была ключевым пунктом противовоздушной обороны, позднее в рамках разрабатываемой в США системы противоракетной обороны старая станция, находящаяся недалеко от авиабазы, была заменена SSPARS (The Solid State Phased Array Radar System – твердотельная радиолокационная система с фазированной антенной решетной). Размещение систем раннего предупреждения о ракетном нападении, космического наблюдения и управления, а также глубоководный порт имеют важнейшее значение для операций НАТО, говорят в Пентагоне. На базе может поместиться персонал численностью до 10000 человек. В Туле дислоцируются стратегические бомбардировщики с ядерным оружием. Крушение одного из таких самолетов, бомбардировщика В-52 с термоядерными бомбами на борту, произошло в 1968 году в 12 км от авиабазы, что привело к заражению большой части территории и потребовало проведения мероприятий по ликвидации последствий чудовищной экологической катастрофы.

Тем не менее, заинтересованность в этом регионе различных государств, не только США, но, в том числе, и Китая, с каждым годом возрастает, чему способствует изменение климата и таяние льдов. "Китай не скрывает своих усилий по обеспечению присутствия в Арктическом регионе, в частности в Гренландии", - сообщал Defense News, ссылаясь на мнение представителей Пентагона. Но датчане заявили, что усиление китайского экономического влияния и проникновение в Гренландию может иметь негативные последствия для американской Туле. Хотя в 2016 году Китаю готовы были продать военную базу, которая требовала больших расходов на содержание, и в последний момент в срочном порядке предложение было отозвано.

Гренландия контролирует свою внутреннюю инфраструктуру и вопросы экономической политики, а Дания, в состав которой входит остров, сохраняет право вето по вопросам безопасности. Defense News информировал, что датское военное руководство считает "близкое и доверительное сотрудничество с США важнее других вопросов".

Но, когда глава Белого дома в августе этого года предложил Датскому Королевству сделку по продаже острова, в Дании дипломатично ответили, что это возможно, если все жители Гренландии будут согласны. "Newsweek" процитировал мнение королевской семьи: "Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу". Такая же идея прорабатывалась Америкой после Второй мировой войны, когда Гарри Трумэн пытался приобрести у Королевства остров за 100 млн долларов, и тогда был получен отказ, сообщают СМИ.

Эксперты считают, что настроения Дональда Трампа в истории с покупкой Гренландии могли подтолкнуть Данию, единственную страну, которая задерживала полное завершение проекта "Северный поток-2", к историческому решению по разрешению строительства газопровода на своем континентальном шельфе, и работы по укладке труб начнутся в ближайшие недели.

Совершенно очевидно, что Арктика не дает покоя американской администрации, и Белый дом, похоже, решил сделать еще одну попытку по приобретению острова, поддерживая различные местные инициативы, а в следующем 2020 году планируется открытие в городе Нуук, столице Гренландии, американского консульства.

Ирина Дронина