В США ужаснулись "оружию будущего" России

Рои из сотен малых и дешевых беспилотников, начиненных взрывчаткой и предназначенных для уничтожения разнообразных целей, в частности автомобильных колонн, представляют собой "довольно ужасающее видение будущего войны" от России, пишет Popular Mechanics.

В своей публикации американский журнал обратил внимание на представленную в ходе международной выставки INTERPOLITEX-2019 (Москва) концепцию совместного использования дронов-камикадзе Flock-93 ("Стая-93"), разрабатываемую при участии Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Жуковского.

Издание отмечает, что каждый беспилотник способен совершать вертикальный взлет и посадку и переносить боевую нагрузку массой до 2,5 килограмма, а сам рой может запускаться из "довольно компактной области, например, поля, окруженного деревьями, или крыши здания".

Журнал отмечает, что такое оружие может нейтрализоваться при помощи лазерных пушек или систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако в случае использования полностью автономных дронов подобные методы могут оказаться неэффективными. Также Popular Mechanics напоминает о технологическом отставании России от Запада и Китая в области беспилотников.

В октябре "Звезда" опубликовала ролик, в котором показан пример того, как российские военные в Сирии защитятся от атак дронов габионами (набитыми землей, песком или щебнем плетеными конструкциями).