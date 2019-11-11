Самвел Ионесян: Никол Пашинян взялся за силовиков

СНБ Армении включится в политическую борьбу

Глубину перезагрузки власти в Армении показывают кадровые перестановки, которые затронули силовые структуры. Идет смена военного командования, 16 сентября стало известно об отставке директора Службы Национальной Безопасности Артура Ванецяна. Фактически, сегодня в стране сложилась ситуация, в которой руководство государством осуществляется в двух сферах: на официальном уровне – о чем населению известно из новостных выпусков, репортажей и социальных сетей, и в теневой сфере– ключевым центром которой стала СНБ, превратившаяся за короткий срок из государственной структуры в личную гвардию премьер-министра.

Общение Никола Пашиняна со спецслужбой имеет длительный характер. Еще в период своего ареста в 2010 году национальному лидеру было сделано "предложение от которого нельзя отказаться" в обмен на предоставленное им согласие о конфиденциальном сотрудничестве. Ему, тогда еще оппозиционеру, сократили срок заключения, а по прошествии года и вовсе отпустили по амнистии.

Важным для понимания нынешней ситуации фактом является то, что именно Артур Ванецян долгое время был "куратором" Никола Пашиняна, который числился на связи в Ереванском управлении спецслужбы. Именно по этой причине ранее никому не известный офицер, не имевший генеральских погон и высоких должностей с приходом премьера во власть, получил пост директора СНБ. И когда происходящий масштаб злоупотреблений и той коррозии, которым подвергалась СНБ при Пашиняне стали неприемлемыми, Артур Ванецян был вынужден подать главе государства рапорт об отставке.

К слову, именно ему, а не Валерию Осипяну изначально было предложено занять пост главного советника Пашиняна. Для премьера было принципиальным "не выносить сор из избы" и оставить столь информированного чиновника в своей команде.

После отставки Ванецяна исполнять обязанности главы спецслужбы стал Эдуард Мартиросян, человек близкий Николу Пашияну, ведь именно он в ереванском управлении утверждал мероприятия и агентурные сообщения нынешнего премьера.

Давайте еще раз посмотрим на события, происшедшие с мая 2018 года по настоящее врем и проанализируем, что же в действительности явилось причиной отставки Ванецяна.

На самых ранних этапах правления премьер начал реализацию масштабной кампании по зачистке политического и экономического поля республики, стремясь замкнуть на себя как денежные, так и властные ресурсы. Лично премьером были даны указания СНБ и ряду других надзорных органов возбудить уголовные дела и начать проверки деятельности ряда ключевых компаний армянского рынка. Предметом нападок стали такие ключевые инфраструктурные предприятия как Южно-Кавказская железная дорога. Ереванский офис Газпрома и Мецаморская атомная станция.

Дело в том, что Пашинян долгое время в Кремле воспринимался как чужеродный элемент – несистемный оппозиционер, славившийся своими резкими заявлениями и жесткой критикой в адрес Москвы. Он так же выступал как противник участия Армении в Евразийском союзе. Чтобы заставить Россию вести диалог с нынешней армянской властью было возбуждено уголовное дело в отношении второго президента Роберта Кочаряна. То, что в этом деле имеется масса процессуальных нарушений, ни для кого не секрет, как в прочем и то, что ход следствия и судебного рассмотрения находился под личным контролем Пашиняна и координировался им, что называется, "в ручном режиме".

С правовой точки зрения подобная деятельность армянского лидера по прямому управлению правосудием и оказанию давления на судей, может квалифицироваться как преступление и является однозначным, и прямым нарушением Конституции страны, закрепляющее разделение исполнительной и судебной властей.

Это склонность премьера стала достоянием общественности в результате размещения в сети записей прослушки телефонных переговоров Никола Пашиняна (в ходе бесед с главой Службы Нацбезопасности и руководителем Специальной следственной службы глава кабмина давал указания по необходимым процессуальным действиям в отношении Кочаряна). Фактически, в отношении ко второму президенту, являющемуся, среди прочего, личным другом Владимира Путина, применяется средневековая тактика взятия заложников, что более соответствует реалиям эпохи феодализма, но никак не "правовому государству", которое столь яро обещал строить Пашинян.

Помимо репрессивных мер в отношении Кочаряна и членов его семьи, Служба национальной безопасности стала использоваться премьером для предотвращения "контрреволюции". В кратчайшие сроки в стране была налажена система тотальной слежки за всеми представителями любых оппозиционных структур. По личному указанию главы государства агентура спецслужбы была нацелена на получение компрометирующих данных в отношении руководства ряда партий. Как "бывших" ранее во власти Республиканской партии и партии "Дашнакцутюн", так и за ведущими функционерами прошедших в новый парламент "Процветающей Армении" и "Светлой Армении".

Была налажена система прослушки телефонных переговоров хоть сколько-нибудь значимых политиков, представляющих потенциальную угрозу для нового режима. Благодаря этой деятельности, уже сегодня у премьер-министра имеется достаточно компрометирующих сведений, для того чтобы оказывать давление на своих конкурентов.

Одновременно с этим процессом, была развернута деятельность по поддержке правительством собственных "радикалов на зарплате". К таковым относится партия "Сасна Црер", в прошлом – террористическая группа, имеющая в своем послужном списке захват заложников и гибель людей в 2016 году.

Ныне она трансформирована в партию с ярко выраженной антироссийской повесткой, призванной заставить Москву поверить в то, что есть кто-то и "похуже Пашиняна". При этом сам премьер не стесняясь встречается с ее лидерами и использует структуру для давления на оппонентов.

И уже непосредственно передотставкой Артура Ванецяна были попытки премьер-министра использовать спецслужбу для локализации протестов связанных с возобновлением эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения иностранными инвесторами. Несмотря на то, что Пашинян ранее декларировал приоритет заботы об экологии своей страны, в этом вопросе он не мог пойти наперекор зарубежным корпорациям и отказаться от дивидендов, которые сулил проект. Вместе с тем, эксплуатация рудника, способна нанести непоправимый урон экологии всего бассейна озера Севан и минеральным источникам Джермука, что подтверждено множеством независимых, в том числе западных экспертиз.

Закономерное общественное возмущение было решено игнорировать. Но спустя некоторое время, Ванецяну поступило указание еженедельно предоставлять Пашиняну сводку развития ситуации, отслеживать публикации по этой теме в СМИ и проводить профилактические беседы с "зарвавшимися" экологами. Под наблюдение были взяты все заметные активисты и лидеры, влияющие на общественное мнение.

Диктаторские замашки премьера не всем по вкусу даже из его окружения. Эта ситуация откровенно не устраивает даже тех, кто при Пашиняне занял ключевые места в силовом блоке. Ярчайшим примером тому являются отставки со своих постов директора СНБ Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна.

По нашим данным, обозначенные противоречия в скором времени перейдут в политическую плоскость – в Армении будет создана партия бывших силовиков и офицеров, в ее руководство войдут высшие чины СНБ.