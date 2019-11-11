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Известия.ru

"Роскосмос" назвал конструкторскую базу в честь греческого бога ужаса

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Корпорация "Роскосмос" дала опытно-конструкторской базе по разработке технологий изготовления композитных элементов ракетно-космической техники название Деймос.

Согласно документации, центр будет заниматься разработкой технологий изготовления носовой части и передней кромки перспективных летательных аппаратов. Кроме того, он разработает способ создания корпусных деталей и узлов ракетно-космической техники из сэндвич панелей, передает "РИА Новости". Работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Деймос — древнегреческий бог, олицетворяющий ужас, сын бога войны Ареса и родной брат бога страха Фобоса. Также Деймос и Фобос — спутники Марса.

В 2016 году разработка российского детонационного двигателя для ракет получила название "Ифрит" (так в арабской и мусульманской культурах называется демон огня). Детонационный двигатель отличается от обычного жидкостного ракетного двигателя тем, что реактивная струя создается не просто за счет горения топлива, а путем контролируемых взрывов, при этом ударная волна закручивается в камере сгорания двигателя, передает ТАСС. Это позволяет увеличить мощность при меньшем расходе топлива.

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