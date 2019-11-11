МИД Франции призывает РФ и США продлить СНВ-3 и обсудить дальнейшее соглашение

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года.

Париж. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Париж считает необходимым продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщили в пятницу в МИД Франции.

"Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года СНВ-3, который касается их стратегических ядерных арсеналов, и начать переговоры о дальнейшем соглашении", - говорится в сообщении французского министерства.

В МИД Франции отметили, что это особенно важно, поскольку "США и Россия, которые по-прежнему владеют около 95% запасов ядерного оружия в мире, несут основную ответственность за сохранение инструментов контроля над существующим неядерным и ядерным оружием".