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Интерфакс-АВН

МИД Франции призывает РФ и США продлить СНВ-3 и обсудить дальнейшее соглашение

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Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года.
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Париж. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Париж считает необходимым продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщили в пятницу в МИД Франции.

"Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года СНВ-3, который касается их стратегических ядерных арсеналов, и начать переговоры о дальнейшем соглашении", - говорится в сообщении французского министерства.

В МИД Франции отметили, что это особенно важно, поскольку "США и Россия, которые по-прежнему владеют около 95% запасов ядерного оружия в мире, несут основную ответственность за сохранение инструментов контроля над существующим неядерным и ядерным оружием".

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Страны
Россия
США
Франция
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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