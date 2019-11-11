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Интерфакс-АВН

РФ полностью защищена от ракетного нападения, неприкрытых направлений нет - вице-премьер Борисов

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Voronej-M
РЛС СПРН 77Я6 "Воронеж-М", объект 4524, п.Лехтуси, Ленинградская область, 08.08.2009 г. (фото из архива RussianArms.Ru, http://fotki.yandex.ru).

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) позволяет прикрывать страну на всех направлениях, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"За счет реализации мероприятий государственной программы вооружения Россия надежна защищена, восстановлено 100% информационное поле системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений", - сказал Борисов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Вице-премьер в пятницу принял участие в церемонии открытия памятника советскому ученому и конструктору Владиславу Репину на территории предприятия МАК "Вымпел"

Под руководством Репина был разработан первый в СССР проект Системы предупреждения о ракетном нападении. Кроме этого, Репин работал над модернизацией СПРН на рубеже 70-80-х годов и созданием Системы контроля космического пространства.

Также при участии ученого была разработана концепция современной системы воздушной космической обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
СККП
СПРН
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