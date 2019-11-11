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Серийный Су-57 впервые показали

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, "практически готов", передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

Фотография первого серийного самолета размещена в Telegram. "В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", — сказал Криворучко по итогам посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода" (КНААЗ).

Замминистра обороны напомнил, что до 2028 года ВКС России должны получить 76 таких истребителей, а в 2019 году Минобороны было поставлено от КНААЗ 10 единиц Су-35С. Столько же таких самолетов ВКС получат в следующем году.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских вооруженных силах (ВС).

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Страны
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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