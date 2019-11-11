НАТО "поохотился" за 8 российскими АПЛ и "проверил" тылы страны

Над предположительным районом нахождения российских субмарин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах совершили полеты американские патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, пишет Breaking Defense. Согласно Пентагону, в то же время американские стратегические бомбардировщики совершали миссии в Баренцевом море.

Американское издание отмечает, что над Баренцевым морем в сопровождении норвежских истребителей F-16 Fighting Falcon совершали полеты американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Данную информацию подтверждает командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе и Африке, заявившее в пятницу, 8 ноября, что три B-52H Stratofortress "вернулись сегодня с полетов в Баренцевом море за Полярным кругом"

Согласно Breaking Defense, в марте 2020 года Норвегия отправит собственные истребители F-35A Lightning II в Исландию для наблюдения за перемещениями российских подводных лодок. "F-35 в конечном итоге присоединятся к пяти норвежским P-8, заказанным Осло в 2017 году, что обеспечит столь необходимый стране прирост в способности обнаруживать и отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике", — пишет Breaking Defense.

Согласно данным Минобороны России, опубликованным "Красной звездой", за последнюю неделю в море находилось 12 российских субмарин, а также 35 надводных кораблей и 17 судов обеспечения.

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в море находится не менее восьми российских атомных подводных лодок (АПЛ), преследующих целью попытку зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.

В июле в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик", на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).

Также в июле NRK, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что в августе 2000 года Норвежская разведывательная служба (НРС) об инциденте с российской АПЛ К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" узнала раньше российской стороны.