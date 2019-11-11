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Военное обозрение

Турция продемонстрировала снайперскую винтовку DKM "с высоким экспортным потенциалом"

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В Турции показали первый прототип полуавтоматической снайперской винтовки DKM полностью местной разработки от компании Dikmen Savunma Sanayi A..

Источник изображения: Сайт компании Dikmen Savunma Sanayi

Опытный образец, исследования по которому начались в 2018 году, был спроектирован тремя инженерами из города Кырыккале, где действует своего рода оборонно-промышленный кластер. После завершения испытаний будет получена финансовая поддержка от Организации развития малых и средних предприятий (KOSGEB) для налаживания массового производства.

Эффективная дальность стрельбы винтовки весом в 6 кг оценивается в 1300 метров, а максимальная дальность – в 3500 метров. Новинка унифицирована для одинаково удобного использования как правшами, так и левшами, а также рассчитана, как с гордостью отмечается в турецкой прессе, на любые климатические условия – от пустынных до арктических. Всё это придаёт ей хороший экспортный потенциал, - уверены в Турции.

Прототип построен в рамках программы турецкого правительства, направленной на создание собственных образцов вооружения, применяя только национальную научную и промышленную базу. Считается, что это поможет избавиться от чрезмерной зависимости Анкары от иностранных поставщиков, отношения с которыми, в силу геополитической обстановки, складываются не всегда гладко.

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Страны
Турция
Проекты
Арктика
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