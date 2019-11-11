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Интерфакс-АВН

Специалисты "Швабе" обменялись с зарубежными коллегами опытом создания оптико-электронных систем для изучения космоса

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопросы, связанные с разработкой конструкций оптико-электронных приборов наземного и космического назначения, обсуждены на международной конференции, которая прошла на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС), сообщил в пятницу холдинг "Швабе".

"На конференции присутствовали специалисты со всей России, а также гости из Италии и Германии", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов отмечает, что "обмен опытом и знакомство с докладами коллег направлено, прежде всего, на укрепление деловых и научно-технических связей между предприятиями, научно-исследовательскими организациями и вузами страны".

"Оно призвано поспособствовать дальнейшему развитию их инновационного потенциала и послужить качественной основой для создания новых образцов высокоточных оптических и оптико-электронных комплексов", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

Здесь отметили, что в своё время кооперация советских предприятий успешно ответила на запрос по созданию крупногабаритных длиннофокусных объективов для аппаратуры детального наблюдения, обзорной и топографической съемки, который возник после появления и развития технологий зондирования Земли из космоса.

"Среди них - ныне входящие в контур "Швабе" Красногорский завод им. С.А. Зверева, ЛЗОС и НПО ГОИ им. С.И. Вавилова в Санкт-Петербурге. Они смогли обеспечить изготовление, испытания и применение крупногабаритных объективов для дистанционного зондирования Земли", - сказано в сообщении.

Представители этих и других предприятий холдинга приняли участие в конференции, приуроченной к 80-летнему юбилею ЛЗОС.

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Германия
Италия
Россия
Компании
КМЗ Зверева
ЛЗОС
Швабе ОАО
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