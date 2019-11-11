Пентагон прокомментировали принадлежность сбитого Ираном беспилотника

Мужчина на фоне граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране, Иран.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый Ираном, не принадлежит Соединенным Штатам. Об этом сказано в публикации пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС в Twitter.

"Предполагаемые сообщения о сбитом американском беспилотнике неверны", — говорится в посте в пятницу, 8 ноября. Вся американская военная техника учтена, отметили в Пентагоне.

Ранее ПВО Ирана сбили БПЛА неподалеку от порта Махшахр в иранской провинции Хузестан. Как заявил глава региона Голамреза Шариати, аппарат упал в полях неподалеку от Махшахра, военные изучают его корпус.

В июне иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства. Пентагон утверждает, что инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом.