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Украина возобновит производство БТР-4Е?

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Источник изображения: warspot.ru

Практически сорванный контракт на поставку украинской армии новых бронетранспортёров может быть перезапущен. Вчера, 7 ноября, в администрации президента Украины сообщили о инициировании Владимиром Зеленским пересмотра контракта на поставку 45 единиц БТР-4Е "Буцефал".

"Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова", заключённого постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2016 года, в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", — заявил Зеленский во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности госконцерна "Укроборонпром".

БТР-4Е

Источник изображения: armyinform.com.ua

Согласно действующим условиям контракта, отгрузка всех 45 бронетранспортёров должна была завершиться ещё в июне текущего года. Из-за проблем стандартизации в ОПК Минобороны Украины отказалось принимать на вооружение машины, корпуса которых выполнены из бронестали производства стран-членов ЕС и НАТО.

Ранее в пресс-службе "Укроборонпрома" сообщали о существующей проблеме: "Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Её решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов. Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок бронированной стали и рассчитано на её импорт из стран ЕС. Подчёркиваем необходимость скорейшего решения проблемы стандартизации, в частности, относительно допуска во внутреннее производство импортных бронесталей". Из-за бюрократических сложностей оперативно решить вопрос не удавалось.

Таким образом производственные линии Житомирского бронетанкового завода, Киевского бронетанкового завода, а также харьковских предприятий "Завод им. В. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" фактически остановились. Новые сроки контракта, а также изменения в стандартизации позволят завершить отгрузку первой партии из 12 бронетранспортёров до конца года, а оставшихся — до августа 2020 года.

БТР-4 "Буцефал" — семейство современных украинских бронетранспортёров. БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. Выпускается в пяти модификациях (БТР-4А "Гром", БТР-4В "Парус", БТР-4Е/4Е1, БТР-4МВ/4МВ1, БТР-4М), а также служит базой для ещё восьми боевых машин (БРМ-4К, МОП-4К, БРЭМ-4К, БРЭМ-4РМ, БСЭМ-4К, БММ-4С, БТР-4К, БТР-4КШ).

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Страны
Украина
Продукция
БТР-4
Компании
Укроборонпром
ХКБМ Морозова
Проекты
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NATO
Евросоюз
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