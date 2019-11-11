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Российская газета

Большой и тяжелый: израильский БТР "Эйтан" получил пушку и ракеты

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Источник изображения: rg.ru

В Израиле заканчиваются испытания БТР "Эйтан". Его поступление на вооружение ожидается уже 2021 году. Первым кандидатом на получение этой техники называют 933-ю мотопехотную бригаду "Нахаль" центрального военного округа.

Хотя в израильских источниках "Эйтан" относят к бронетранспортерам, его вполне можно считать колесной боевой машиной пехоты. Причем одной из наиболее тяжелых и, соответственно, защищенных в мире - боевая масса будет превышать 35 тонн. Но это и не удивительно. По сравнению с основным боевым танком "Меркава-4", весящим 70 000 кг, или 60-тонным БТР "Намер" эти цифры не кажутся особо завышенными.

К тому же тенденции к утяжелению бронетехники для перемещения пехоты наблюдаются и в других странах мира. Можно вспомнить германский "Боксер", он весит практически столько же.

Надежная броня будет также дополнена комплексом активной защиты, способным нейтрализовать противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты.

Огневая мощь обеспечивается 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковым комплексом "Гиль", установленными в необитаемом боевом отделении.

В бронемашине помещается 12 военнослужащих. 750-сильный двигатель позволяет развивать скорость до 90 км/ч.

Предполагается, что этой техникой заменят давно устаревшие американские гусеничные БТР М113, получившие обозначение "Зелда".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Продукция
Eitan БТР
M113 БТР
Merkava
Namer БТР
Компании
Renk
Минoбороны РФ
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