Омский завод "УВЗ" спустя два года возобновил производство "пожарных танков"

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - АО "Омсктрансмаш", входящее в состав группы "Уралвагонзавод" (УВЗ), впервые за два года изготовило специальные пожарные машины (СПМ), при производстве которых используются элементы деталей танков, говорится в сообщении УВЗ.

Первая партия машин отгружена заказчику в рамках Гособоронзаказа.

"Ее уникальность в том, что она создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, а наличие бронированной кабины и системы жизнеобеспечения позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Масса машины - не более 65 тонн, экипаж - 3 человека. Запас воды и огнегасящих веществ - 25 куб м, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров", - отмечается в пресс-релизе.

По данным УВЗ, специальные пожарные машины разработаны конструкторами омского завода в 2012 году. В 2015 году техника была принята на снабжение ВС РФ, с 2016 началось ее серийное производство.

"СПМ хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации в самых разных условиях, они нашли свое "боевое применение". Нашим конструкторам удалось создать универсальную машину для проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Омсктрансмаша" Игоря Лобова.

По итогам эксплуатации "пожарных танков" специалисты завода внесли доработки в их конструкцию, и возобновили их производство уже в обновленном виде.