Войти
Интерфакс-АВН

Омский завод "УВЗ" спустя два года возобновил производство "пожарных танков"

262
0
0
ГПМ-72
Пожарный танк.
Источник изображения: РИА Новости

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - АО "Омсктрансмаш", входящее в состав группы "Уралвагонзавод" (УВЗ), впервые за два года изготовило специальные пожарные машины (СПМ), при производстве которых используются элементы деталей танков, говорится в сообщении УВЗ.

Первая партия машин отгружена заказчику в рамках Гособоронзаказа.

"Ее уникальность в том, что она создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, а наличие бронированной кабины и системы жизнеобеспечения позволяет повысить защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Масса машины - не более 65 тонн, экипаж - 3 человека. Запас воды и огнегасящих веществ - 25 куб м, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров", - отмечается в пресс-релизе.

По данным УВЗ, специальные пожарные машины разработаны конструкторами омского завода в 2012 году. В 2015 году техника была принята на снабжение ВС РФ, с 2016 началось ее серийное производство.

"СПМ хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации в самых разных условиях, они нашли свое "боевое применение". Нашим конструкторам удалось создать универсальную машину для проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Омсктрансмаша" Игоря Лобова.

По итогам эксплуатации "пожарных танков" специалисты завода внесли доработки в их конструкцию, и возобновили их производство уже в обновленном виде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
28.12.2016
"Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
22.09.2016
«Омсктрансмаш»: ГОЗ-2016 по специальным пожарным машинам выполнен
26.01.2016
"Трудности только закаляют"
27.11.2013
Под силу инженерные задачи любой сложности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России