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Известия.ru

Назван срок поставки первого истребителя пятого поколения Су-57

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ), на котором строятся данные машины.

"Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", — цитирует его слова "РИА Новости" в пятницу, 8 ноября.

По текущему контракту ВКС РФ до 2028 года должны получить 76 таких самолетов, напомнил Криворучко.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА". Машина может развивать скорость до 2600 км/ч. В августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

О начале серийного производства Су-57 стало известно 17 июля.

27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) вместе с российским лидером Владимиром Путиным, выразил заинтересованность в покупке Су-57.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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