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ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли на вооружение новое гидрографическое судно

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ЦАМТО, 8 ноября. Согласно пресс-релизу Военно-морских сил Пакистана, 4 ноября на судостроительном предприятии ВМС в Карачи состоялась церемония принятия на вооружение нового гидрографического судна "Бер Масса" (Behr Massah).

Исследовательское судно "Бер Масса" построено в Китае, оснащено современным оборудованием и будет использоваться для разведки природных ресурсов на морском шельфе, проведения гидрографических, океанографических и географических исследований, а также картографирования морского дна.

Как планируется, "Бер Масса" заменит состоящее на вооружении ВМС Пакистана гидрографическое судно "Бер Пайма" (Behr Paima).

Длина нового судна составляет 80,8 м, водоизмещение – 3000 т, автономность – 50 суток.

Как ранее сообщал ЦАМТО, контракт на строительство корабля был подписан Министерством оборонной промышленности Пакистана с компанией Jiangsu Dajin Heavy Industries в июне 2017 года. Первоначально предполагалось, что судно будет построено на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW), но в итоге было принято решение о выполнении заказа на китайской судоверфи.

Строительство судна началось на предприятии Jiangsu Dajin Heavy Industries Company Limited (входит в состав Shanghai Bestway Enterprise Development Group) в Китае в феврале 2018 года. Церемония спуска корабля на воду состоялась в декабре 2018 года.

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Страны
Китай
Пакистан
Компании
KSEW
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