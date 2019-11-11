Al Mayadeen (Ливан): Сирия передала России для изучения секретную израильскую ракету

Согласно источникам издания, в распоряжении российских военных специалистов оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны "Праща Давида". Важность изучения этой ракеты объясняется тем, что израильская система ПВО по возможностям сопоставима с российской системой С-400.

Израильские СМИ со ссылкой на китайский портал Sina сообщили, что сирийская армия обнаружила новейшую ракету-перехватчик, выпущенную из израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида" по двум сирийским ракетам, и передала ее российским военным, которые вывезли ее для изучения в Москву.

Об этом сообщил сайт Israel Defense со ссылкой на осведомленные источники из Армии обороны Израиля, которые подтвердили достоверность информации.

По информации издания, две новейшие ракеты были выпущены из израильской противоракетной системы "Праща Давида" по двум сирийским баллистическим ракетам 23 июля 2018 года.

Армия обороны Израиля сообщила, что применила систему ПРО "Праща Давида" в ответ на запуск с территории Сирии двух баллистических ракет. Из двух израильских ракет, выпущенных по Сирии, одна самоуничтожилась, другая упала на сирийской территории, не взорвавшись.

Согласно данным израильского оборонного ведомства, система ПРО "Праща Давида" зафиксировала пуск двух сирийских баллистических ракет и сообщила о том, что их траектория полета направлена на израильские поселения на палестинских территориях. Как стало известно позднее, израильская система зафиксировала пуски сирийских баллистических ракет, но не смогла четко обеспечить захват цели, поэтому было принято решение уничтожить ракету-перехватчик в воздухе. Однако вторая ракета-перехватчик, которая была запущена вскоре после первой, также не достигла своей цели и упала на сирийской территории, не получив серьезных повреждений.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на российские новостные сайты сообщила, что после падения ракеты сирийские военные начали ее поиски. Они нашли ракету и сообщили, что ей причинены лишь незначительные повреждения.

В сообщении, которое опубликовал китайский новостной сайт Sina, утверждается, что сирийские военные вывезли израильскую ракету с места крушения и доставили ее на сирийско-российскую базу, а затем перевезли ее в Москву, где передали специалистам для изучения.

Согласно информации Israel Defense, Армия обороны Израиля подтвердила правдивость информации, а также предположила, что русские тщательно изучили ракету. Кроме того, израильское оборонное ведомство выразило опасение, что секретная технология, разработанная в Израиле, будет использоваться в качестве рычага давления на Израиль, или, что еще хуже - попадет в руки врага.

Израильское издание Haaretz сообщило, что Армия обороны Израиля пока не прокомментировала ситуацию.

Следует отметить, что израильское оборонное ведомство впервые сообщило о применении системы ПРО "Праща Давида", которая стала средним звеном между "Железным куполом" и "Хец-3" в эшелонированной системе ПВО Израиля.

"Праща Давида" (она же "Волшебная палочка") - передовая система противоракетной обороны, разработанная израильским государственным оборонным концерном "Рафаэль" совместно с американской компанией "Рейтеон". Она предназначена для уничтожения вражеских самолетов, беспилотников, тактических баллистических ракет, ракет средней и большой дальности и крылатых ракет. Кроме того, израильские ракеты-перехватчики оснащены механизмом самоуничтожения в случаях промаха по цели. Однако, согласно информации китайского новостного портала, механизм самоуничтожения не сработал, поэтому ракета-перехватчик попала в руки сирийских военных.

Хайфам Музахем