Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре досрочно передал ВКС десять Су-35С в рамках ГОЗ-2019

ЦАМТО, 8 ноября. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ-2019 по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 таких машин досрочно передана Воздушно-космическим силам России.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 8 ноября замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"КнААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", – сказал он.

Замминистра сообщил, что четыре из десяти отгруженных в этом году Су-35С будут переданы группе высшего пилотажа "Русские Витязи".

Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины, отмечает агентство.