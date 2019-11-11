Войти
Военное обозрение

Французская армия получит новейший беспилотник Patroller

226
0
0

Долгожданный беспилотный летательный аппарат Patroller от компании Safran готов поступить на вооружение французской армии в самое ближайшее время. На новинку возлагаются большие надежды, поскольку она будет, помимо основных разведывательных функций, также вооружена ракетами с лазерным наведением.

Источник изображения: Safran Electronics&Defense

Первую партию из 5 беспилотников и двух наземных станций передадут военным в начале декабря.

Предполагается, что новейший летательный аппарат начнёт выполнять боевые задачи ближе к 2021 году. Особенно он нужен в Африке, в сахарском и сахельском регионах – сложных для традиционного патрулирования по причине гигантских площадей.

Patroller способен оставаться в воздухе на протяжении 14 часов. Новейшие технологии позволяют ему осуществлять сбор данных в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 140 километров. Машина способна действовать как в дневное, так и в ночное время. По мнению военных, эта модель должна отлично справляться с обнаружением и идентификацией любого противника.

Вооружен Patroller будет 68-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением от французской компании Thales. Аналогичные уже используются на боевых вертолётах Eurocopter Tiger. Согласно информации с сайта компании, летательный аппарат может нести на себе полезную нагрузку до 250 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Airbus Helicopters
Safran
Thales
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.10.2018
"Тигры" и "Кайманы" станут еще более опасными
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
25.02.2015
Лицензия на независимость
22.04.2011
Перспективы мирового вертолетостроения
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России