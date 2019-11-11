Французская армия получит новейший беспилотник Patroller

Долгожданный беспилотный летательный аппарат Patroller от компании Safran готов поступить на вооружение французской армии в самое ближайшее время. На новинку возлагаются большие надежды, поскольку она будет, помимо основных разведывательных функций, также вооружена ракетами с лазерным наведением.

Источник изображения: Safran Electronics&Defense

Первую партию из 5 беспилотников и двух наземных станций передадут военным в начале декабря.

Предполагается, что новейший летательный аппарат начнёт выполнять боевые задачи ближе к 2021 году. Особенно он нужен в Африке, в сахарском и сахельском регионах – сложных для традиционного патрулирования по причине гигантских площадей.

Patroller способен оставаться в воздухе на протяжении 14 часов. Новейшие технологии позволяют ему осуществлять сбор данных в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 140 километров. Машина способна действовать как в дневное, так и в ночное время. По мнению военных, эта модель должна отлично справляться с обнаружением и идентификацией любого противника.

Вооружен Patroller будет 68-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением от французской компании Thales. Аналогичные уже используются на боевых вертолётах Eurocopter Tiger. Согласно информации с сайта компании, летательный аппарат может нести на себе полезную нагрузку до 250 кг.