Глава Госдепа США обвинил Россию в агрессии против соседних стран

Соединенные Штаты призвали Европу бороться с авторитарными режимами России и Китая за ценности "свободных обществ". С таким обращением выступил в Берлине глава американского Госдепа Майк Помпео.

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Госсекретарь США, выступая с речью в Берлине в преддверии празднования 30-летия падения Берлинской стены, обрушился с критикой на Россию и Китай, призвав Запад бороться с ними. Он назвал падение Берлинской стены историческим событием, которое должно "послужить уроком" для тех, кто "считает, что авторитарные режимы будут существовать веками".

Критикуя российские власти Помпео заявил, что Россия оказывает давление на соседние страны, ведет против них "агрессивную политику". В пример он привел "захват Крыма" и "православную церковь Украины", которая "подвергается давлению российских властей.

Россия вторгается к своим соседям, уничтожает политических оппонентов. Она подавляет независимость Православной церкви Украины

- заявил он.

Закончив с Россией глава Госдепа принялся критиковать Китай. По его словам, Китайская коммунистическая партия "формирует новое видение авторитаризма", угнетая свой народ. Ее методы он сравнил с методами коммунистической партии ГДР, которая якобы подавляла права и свободы восточных немцев.

Китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев

- подчеркнул он.

Помпео заявил, что в настоящее время "свободные нации находятся в соревновании ценностей с этими несвободными нациями".

Мы должны признать, кем являемся мы. Наши демократии – США и Германии – обладают огромным политическим и экономическим капиталом и мощью, которые могут быть накоплены только свободными обществами. У нас есть обязанность защищать то, что было так сложно заполучить в 1776, 1945 и 1989 годах, и мы должны делать это вместе. (...)

- призвал он, добавив, что именно США хотят сделать Германию "независимой от России", избавив ее от российских энергопоставок.