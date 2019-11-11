Стройку стартового комплекса на Восточном накроют на зиму 90-метровым шатром

Его начнут возводить в декабре

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 8 ноября. / ТАСС/. Место строительства стартового комплекса на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром, чтобы продолжить строительные работы зимой, сообщил журналистам директор филиала дирекции ФКУ "Космодром Восточный" Игорь Оленичев.

"На стартовом комплексе будет применен шатер 90 м на 35 м, куда будут заезжать автомобили, краны, и зимнее бетонирование будет осуществляться совершенно уникальным способом зимой", - сказал Оленичев.

Шатер начнут возводить в декабре. В данном районе возможны температуры до минус 50 градусов, а бетонирование должно осуществляться круглый год, отметил он.

В пресс-службе Роскосмоса ТАСС уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые - ранее чувствительные к морозу материалы (например, затвердевающий бетон) просто обматывали брезентом. "На сооружениях и зданиях этого хватало. Но в данном случае у нас речь о целом стартовом столе", - добавили в пресс-службе.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.