Войти
ТАСС

Стройку стартового комплекса на Восточном накроют на зиму 90-метровым шатром

272
0
0
Стартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: © Роскосомс

Его начнут возводить в декабре

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 8 ноября. / ТАСС/. Место строительства стартового комплекса на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром, чтобы продолжить строительные работы зимой, сообщил журналистам директор филиала дирекции ФКУ "Космодром Восточный" Игорь Оленичев.

"На стартовом комплексе будет применен шатер 90 м на 35 м, куда будут заезжать автомобили, краны, и зимнее бетонирование будет осуществляться совершенно уникальным способом зимой", - сказал Оленичев.

Шатер начнут возводить в декабре. В данном районе возможны температуры до минус 50 градусов, а бетонирование должно осуществляться круглый год, отметил он.

В пресс-службе Роскосмоса ТАСС уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые - ранее чувствительные к морозу материалы (например, затвердевающий бетон) просто обматывали брезентом. "На сооружениях и зданиях этого хватало. Но в данном случае у нас речь о целом стартовом столе", - добавили в пресс-службе.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
04.11.2019
Ракета тяжелого класса "Ангара" заменит носители "Протон" в 2024 году
10.09.2019
Рогозин надеется на создание "Калашниковым" катера для возможного спасения экипажа будущего космического корабля "Орёл"
02.05.2017
Что важно знать о космодроме Восточный
27.04.2016
Космодром Восточный: от идеи к старту
20.04.2015
Ъ: первый пилотируемый пуск с "Восточного" откладывается на два года
03.11.2014
Дмитрий Рогозин: сокращения госпрограммы вооружения мы не можем себе позволить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России