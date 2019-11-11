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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки поставки ВКС первого серийного Су-57

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Четыре обпытных образца истребителя Су-57 (ПАК ФА) - самолеты Т-50-1, Т-50-3, Т-50-4 и Т-50-5Р - на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019
Четыре обпытных образца истребителя Су-57 (ПАК ФА) - самолеты Т-50-1, Т-50-3, Т-50-4 и Т-50-5Р - на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019.
Источник изображения: photopadalko / www.instagram.com

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 практически готов к поставке в Воздушно-космические силы (ВКС), она будет осуществлена до конца года, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, на котором строятся эти машины, что "первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска", до конца 2019 года "он уже будет поставлен ВКС", передает ТАСС.

"В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", – добавил он.

Криворучко напомнил, что действующему контракту ВКС России до 2028 года должны получить 76 таких самолетов.

Отмечается, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 этих машин досрочно передана ВКС.

"Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", – сказал Криворучко.

Замминистра отметил, что четыре из 10 отгруженных в 2019 году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские витязи".

Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Напомним, Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.

В октябре стало известно, что в НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("Преступник").

Военный эксперт Александр Бартош пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что это название является элементом "информационной войны, которая идет между Россией и НАТО".


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
NATO
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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