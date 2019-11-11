Судно Балтийского флота заступило на трудовую вахту в Сирии

Плавучая мастерская "ПМ-82" совершила заход в сирийский порт Тартус и приступила к выполнению функций по обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России, выполняющего задачи в этом районе.

В соответствии с планом ротации 23 октября плавмастерская покинула Балтийск, взяв курс на Средиземное море. В течение полугода экипажу "ПМ-82" предстоит нести здесь трудовую вахту. На борту находится группа антитеррора морской пехоты.

"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавмастерских проекта 304, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Плавмастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Водоизмещение ПМ – 5660 тонн, длина – 120 метров, максимальная скорость – 13,5 узла, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток.

Для "ПМ-82" это уже не первый дальний поход в Средиземноморье. В предыдущий раз вспомогательное судно БФ находилось там с июля 2018 года по февраль 2019 года.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)