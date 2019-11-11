Ту-160 на форсаже мгновенно оторвался от двух F-35

Российский "Белый лебедь" поставил в неловкое положение новейшие истребители F-35А ВВС США.

О забавном инциденте сообщает китайский портал Sina. Произошел он 3 ноября над Японским морем.

В международном воздушном пространстве российский Ту-160 был взят на сопровождение парой истребителей пятого поколения F-35А. Впрочем, обычная для подобных случаев "церемония" длилась недолго.

Бомбардировщик, весящий 110 тонн, изменил угол стреловидности крыльев и на форсаже мгновенно ушел от своих преследователей. Его скорость при этом превысила 2 Маха.

Пилоты F-35 даже не успели среагировать на этот маневр. И хотя радары еще могли зафиксировать Ту-160, сам он исчез из их поля зрения. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало данный инцидент.

По мнению китайского автора, этот случай опозорил американские истребители.

Он напоминает, что ранее американские СМИ признали F-35 одним из худших видов вооружений США. Причина в том, что F-35 не только дорогой, но также имеет конструктивные недостатки и фатальные дефекты.

Олег Корякин