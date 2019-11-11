Возможности базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе расширены плавмастерской Балтфлота

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота совершила заход в сирийский порт Тартус и приступила к обеспечению деятельности эскадры ВМФ России в Средиземном море, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтфлота.

"В соответствии с планом ротации, плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе", - говорится в сообщении.

Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение ПМ-82 - 5660 тонн, длина судна составляет более 120 метров. Максимальная скорость - 13,5 узла. Дальность плавания - 9000 миль. Автономность - 40 суток.

В сентябре российские военные сообщили, что на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Российская эскадра в Средиземном море действует на постоянной основе. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.