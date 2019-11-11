Российский беспилотник вел мониторинг обстановки на маршруте третьего патруля России и Турции на северо-востоке Сирии - Минобороны РФ

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Третий совместный патруль российской военной полиции и Пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 километров за время около 4 часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.

По данным Минобороны РФ, в состав совместного патруля вошли около 50 военнослужащих России и Турции, а также 8 единиц военной техники:- бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Ранее Россия-Турция провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии 1 и 5 ноября.

"Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой Пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Ранее российские военные заявили, что патрулирование на северо-востоке Сирии будет осуществляться при поддержке вертолетов армейской авиации РФ.