Дело России и США: Китай отказался разоружаться

Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению

Китай не будет присоединяться к соглашению России и США по разоружению. Тем не менее китайские власти готовы сократить свой ядерный потенциал "до честных уровней". Вместе с тем КНР выступает за продление действия СНВ-3, который является единственным действующим соглашением между США и Россией по ядерному вооружению.

Китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению.

"Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней.

Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу", - обратил внимание дипломат, добавив, что "нереалистично" ждать от китайской стороны присоединения к переговорам РФ и США.

По словам Цуна, "США много шумели о трехсторонних переговорах, но до сих пор так и не сказали, о чем они хотят поговорить в рамках трехстороннего диалога". В то же время он сообщил, что через месяц Китай и США проведут двусторонние переговоры.

"В июле у нас в Пекине был очень значимый диалог по вопросам нераспространения. Буквально через месяц у нас с США будет продолжаться разговор по вопросам ядерной безопасности", - сказал китайский дипломат.

Вместе с тем он выразил мнение о том, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией нужно продлить. Это стоит сделать потому, что арсеналы этих стран "настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств", уверен дипломат.

Кроме того, по его словам, требуется снизить вероятность возникновения конфликта. Для этого, например, США должны прекратить разработку и развертывание своей системы ПРО.

"Мы видим растущее соперничество. США стремятся к военному превосходству над Россией и Китаем во всех областях. Они выходят из двусторонних и многосторонних соглашений о контроле над вооружениями и нераспространении", - добавил Фу Цун.

В то же время он обратил внимание, что в ядерной войне нельзя победить и ее нельзя вести. "Это должны понимать все", - сказал он.

Срок действия СНВ-3, подписанного в 2010 году, истекает в феврале 2021 года. Это единственное соглашение, которое на данный момент регулирует ядерное вооружение России и США. При этом американцы пока не объявляли о своем намерении продлевать эту договоренность.

Этим фактом обеспокоены, в частности, российские власти. Так, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия призывает американских коллег продлить СНВ, так как это единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере.

"Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный шаг, который бы позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности", - обратил он внимание на конференции по нераспространению.

Он отметил, что в Вашингтоне "явным образом" не обращают внимание на обеспокоенность России. Кроме того, США "отказываются объяснять свои планы относительно продления".

В конце октября первый замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что США подумают над тем, продлевать ли договор, если Россия включит в него свое новое вооружение, которое пока не входит в соглашение, передает РИА "Новости".

По его словам, обсуждение продления договора без включения нового вооружения "свяжет руки" США. "Они [Россия] инвестировали в стратегические системы вооружений, которые, как они считают, не входят в договор СНВ-3. Я считаю, что эти вооружения должны быть включены в дискуссию", - заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Москва намерена соблюдать СНВ-3, но при этом разрабатывает большое число новых систем вооружений. Речь идет, в частности, о маломощных ядерных устройствах, которые могут быть оборудованы на новых системах доставки.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что "это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения".

Ангелина Мильченко