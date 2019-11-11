Военная этика искусственного интеллекта?

Китай начал продажу автономных боевых беспилотников. Вчера, 7 ноября, портал flightglobal.com сообщил о том, что в Минобороны США видят в этом угрозу, поскольку китайское оружие с искусственным интеллектом не наделено "военной этикой".

"Пока мы говорим, китайское правительство уже экспортирует некоторые из самых современных военных беспилотников на Ближний Восток. Кроме того, Китай готовится экспортировать беспилотные летательные аппараты следующего поколения, как только будет налажено их серийное производство", — рассказал министр обороны США Марк Эспер, выступая на конференции National Security Commission on Artificial Intelligence.

Китайский беспилотник Ziyan Blowfish A2, также известный как Bomber Источник изображения: flightglobal.com

По словам Эспера, автономные системы вооружения и искусственный интеллект (ИИ) — основа вооружений будущего, но китайские боевые системы опасны тем, что "в этой стране нет военно-этических норм, ограничивающих использование автономных систем вооружения или ИИ в бою".

Портал FlightGlobal указывает, что, вероятно, речь идёт беспилотниках Ziyan Blowfish A2, которые Китай продал в ОАЭ. Эти дроны вертолётного типа могут нести стрелковое, ракетное или бомбовое вооружение, а также использоваться в автономном режиме.

В своём выступлении Марк Эспер также подчеркнул, что США разрабатывают ИИ и автономные боевые системы, но "США являются признанным мировым лидером в военной этике, а потому принципы использования ИИ разрабатываются с учётом норм законов и этики".