От ядерных бомб: подлодки спрячут в бункерах

Российские подлодки укроют от ядерного удара
Подводный флот России получит уникальные противоядерные бункеры, способные выдержать попадание боеголовки, сообщили в Минобороны. В таких сверхзащищенных доках разместят стратегические ракетоносцы и бесшумные дизельные субмарины. Объекты уже начали строить на Камчатке, на очереди Североморск.
Уникальные бронированные доки построят для российских подводных лодок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.
В таких укрытиях будут размещать стратегические ракетоносцы проектов "Борей" и "Ясень" с атомными двигателями, а также дизельные подлодки проектов "Лада" и "Варшавянка", способные к бесшумному ходу.
Строительство таких объектов начато на базе Тихоокеанского флота на Камчатке, в городе Вилючинск. В 2020 году планируется начать строительные работы в Североморске - базе Северного флота.
Крайне эффективным назвал российский подводный флот американский адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе. По словам военного моряка, активность подлодок значительно возросла с начала его службы в Европе и со времен "холодной войны".
В декабре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс утратил свои навыки борьбы с подводными лодками. После того, как закончилась "холодная война", НАТО "сократило свои возможности в море", отметил он. "Мы меньше тренировались и потеряли навыки", - признал генсек.
При этом он отметил успехи российского подводного флота - со времен "холодной войны" ВМФ России поднял деятельность субмарин на "высочайший уровень", а в развитие флота были вложены "значительные средства".
Также генсек НАТО отметил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через разделяющую Европу и США Атлантику.
В июне 2019 года журнал The National Interest сообщил, что российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых "смертоносных" субмарин в мире. В список вошли атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения проекта 955 "Борей", подлодка проекта 667БДРМ "Дельфин" и многоцелевая АПЛ проекта 885 "Ясень".
Головная подводная лодка проекта "Ясень" - К-560 "Северодвинск" - была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. Из-за ряда проблем строительство было отложено, но в 2010 году субмарина была спущена на воду. Следующую лодку решено было модернизировать, и серия получила название "Ясень-М".
Многоцелевые АПЛ проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения - 520 м, подводную скорость - 31 узел. Автономность плавания - 100 суток. Экипаж - 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Предполагалось, что она должна быть защищена от атомного удара мощностью до 100 килотонн. База представляет собой туннель в скале. Общая площадь объекта составила 15 тыс. квадратных метров, а находившиеся там люди могли провести автономно до 30 суток. Помимо каналов, позволявших лодкам уходить прямо в море, разместился под сводами объекта и завод по их ремонту.
В Балаклаве базировались суда 613-го и 633-го проектов, входившие в состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота СССР, а также корабли пограничных войск.
С 1993 года база не функционировала, а на баланс ВМС Украины была передана лишь в 2000 году. В результате она сильно пострадала от мародеров. А с 2003 года Киев принял решение сделать из базы музей. Таким образом, ремонтные доки и каналы для вывода подлодок, пробитые под скалами, стали доступны для широкой публики.
Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Михаил Симутов ранее заявлял "Газете.Ru", что "объект 825 ГТС уже не является секретным, а большая часть его инфраструктуры находится в плачевном состоянии".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в бункере под Балаклавой по-прежнему функционирует музей - Минобороны не стало делать из него новую базу.
Иван Апулеев