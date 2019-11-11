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Газета.ru

Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты

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Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия начинает разработку ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США. Москва при этом вводит мораторий на размещение таких вооружений, пока в каком-либо регионе не появятся американские ракеты.

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир] Путин, будем поступать зеркально", - пояснил министр.

Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил Лавров, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его словам, Москва приняла такое решение в целях "сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере".

Кроме того, Лавров добавил, что НАТО не собирается соглашаться на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало", - подчеркнул глава МИД России.

Говоря о взаимоотношениях США и России в рамках контроля над вооружениями, Лавров отметил, что Вашингтон действует откровенно провокационно с точки зрения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

США пытаются присоединить Китай к СНВ-3 в качестве условия для диалога с Россией по договору, тем самым игнорируя официальную позицию Пекина, заявил министр.

Китай, в свою очередь, не собирается присоединяться к переговорам Москвы и Вашингтона по разоружению. При этом, по словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, Пекин готов сокращать свои ядерные арсеналы до честных уровней.

"Неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей", - отметил дипломат.

Таким образом Вашингтон пытается найти повод для выхода из какого-либо важного международного соглашения, уверен Цун, не исключено, что подобным договором может стать СНВ-3.

"США стремятся к военному превосходству над Россией и Китаем во всех областях. Они выходят из двусторонних и многосторонних соглашений о контроле над вооружениями и нераспространении", - указал дипломат.

В августе США и Россия после взаимных обвинений вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был заключен в 1987 году и способствовал ликвидации целого класс ракет в Европе. До этого прекратил свое действие договор по противоракетной обороне, а теперь может разрушиться и СНВ-3.

Несмотря на то что переговоры между Россией и США по этому вопросу продолжаются, остается не так много шансов, что соглашение, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года, будет продлено. Ряд представителей Белого дома уже отмечали, что Вашингтон может отказаться от продления этого договора.

Как обращал внимание в разговоре с "Газетой.Ru" руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, если СНВ-3 перестанет действовать, "другого инструмента контроля над ядерным оружием у нас не будет".

"Начнется полномасштабная гонка вооружений. И она будет крайне опасной", - считает эксперт.

При расторжении СНВ-3 ситуация может выйти из-под контроля и привести к тому, что Россия и США начнут активно наращивать ядерные арсеналы. Такое развитие событий становится все более реальным из-за политики президента США Дональда Трампа, который с момента прихода к власти начал разрывать "невыгодные для Вашингтона" соглашения.

К примеру, до краха ДРСМД президент США не раз говорил о намерении заключить с Россией новый - улучшенный - договор. Старое же соглашение не устраивало Трампа, в частности, из-за отсутствия в нем Китая как третьей стороны. Американский лидер уверен, что в условиях изменения мира подобные соглашения должны учитывать военную мощь КНР.

В настоящее время подобная ситуация повторяется с СНВ-3, США пытаются добиться участия Китая в переговорах с Россией, чтобы якобы заключить "новое соглашение" по контролю над вооружениями.


Алексей Поплавский

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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