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ЦАМТО

Министр обороны Индии посетил АО "ОДК-Климов"

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ЦАМТО, 8 ноября. Делегация во главе с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом побывала с деловым визитом на петербургском предприятии "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

Как сообщает пресс-служба АО "ОДК", в ходе визита министру обороны Индии была представлена основная линейка продукции предприятия и ключевые этапы производственного процесса. Гости посетили механический, сборочный и испытательный цеха.

На 30-м испытательном стенде Раджнатх Сингх осмотрел турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ. Мощность этого двигателя составляет 3100 л.с. на максимальном взлетном режиме и 3600 л.с. – на повышенном чрезвычайном режиме. В состав силовой установки входит новый винт АВ-112 повышенной тяги. Новейшая модификация ТВ7-117СТ – двигатель ТВ7-117СТ-01 является базовым для силовой установки пассажирского самолета Ил-114-300.

В сборочном цехе члены индийской делегации ознакомились с производством вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ7-117В, увидели одну их самых важных разработок предприятия – самолетный двигатель РД-33МК для истребителя морского базирования. Двигатель адаптирован для длительной эксплуатации в условиях морского климата, имеет повышенную тягу, благодаря чему взлет истребителя с палубы авианосца возможен без применения стартовой катапульты.

В ходе встречи с руководством предприятия Раджнатх Сингх высоко оценил научно-конструкторский потенциал АО "ОДК-Климов", качество и масштаб современного производственного комплекса.

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Страны
Индия
Продукция
117С
ВК-2500
Ил-114
Ил-114-300
РД-33
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
Проекты
Авианосец
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