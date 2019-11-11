Стоимостная оценка мирового экспорта/импорта ВиВТ в период 2011-2018 гг.

ЦАМТО, 8 ноября. По оценке ЦАМТО, ежегодный объем мирового экспорта/импорта вооружений и военной техники (ВиВТ) стабильно возрастал до 2008 года включительно и достиг 46,985 млрд. долл.

Самое существенное влияние мировой экономический кризис оказал на торговлю оружием в 2009 году, когда мировой объем военного экспорта снизился до минимального значения за последние 10 лет – 44,655 млрд. долл. Однако уже в 2010 году мировой военный экспорт существенно возрос (до 53,327 млрд. долл., рост по сравнению с предыдущим годом на 19,42%), в 2011 году объем мирового экспорта составил уже 59,132 млрд. долл. (рост на 10,58%). В последующие два года имела место регрессия мирового рынка оружия.

В 2012-2013 гг. на объем экспорта вооружений сказалась рецессия мировой экономики. Мировой экспорт ВиВТ в 2012 году составил 58,160 млрд. долл., что на 1,64% ниже уровня 2011 года. В 2013 году имело место дальнейшее снижение мирового объема экспорта ВиВТ – до 55, 590 млрд. долл., что на 4,42% ниже уровня 2012 года.

Очень резкий рост объемов мирового экспорта/импорта ВиВТ имел место в 2014 году – до 67,584 млрд. долл. (+21,57%). Высокие ежегодные темпы роста мирового рынка оружия также имели место в 2015 году (74,334 млрд. долл., +9,98%), в 2016 году (81,200 млрд. долл., +9,24%) и в 2017 году (86,572 млрд. долл., +6,61%). В 2018 году вновь имел место спад (84,769 млрд. долл., -2,08%).

Очень значительный рост объемов экспорта ВиВТ в 2014-2017 гг. объясняется, прежде всего, началом поставок США вооружений и военной техники по мега-контрактам странам Ближнего Востока (прежде всего, Саудовской Аравии).

В расчет включен идентифицированный экспорт/импорт новых вооружений, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация.

Стоимостной объем экспорта/импорта указан в текущих долларах США по тому или иному году (то есть на момент заключения контрактов) и рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Для сравнения: в 2011 году объем идентифицированного мирового экспорта/импорта вооружений составил 59132 млн. долл., в 2012 году – 58159,8 млн. долл., в 2013 году – 55590,4 млн. долл., в 2014 году – 67584,1 млн. долл., в 2015 году – 74334,4 млн. долл., в 2016 году – 81200,2 млн. долл., в 2017 году – 86572,1 млн. долл., в 2018 году – 84769,5 млн. долл.

В целом за 8-летний период (2011-2018 гг.) объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 567,342 млрд. долл.

Оценка соотношения мирового экспорта/импорта вооружений к мировым расходам на оборону

Усредненная доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону в 2011-2018 гг. составила, по оценке ЦАМТО, 4,39%.

В посткризисный период доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону стала возрастать. Максимальный "локальный" максимум в 3,62% был зафиксирован в 2011 году, после чего в 2012-2013 гг. доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону вновь снизилась. В 2014-2017 гг. этот показатель устойчиво возрастал и достиг максимального значения за весь рассматриваемый период в 2017 году – 5,41%. После четырехлетнего роста в 2018 году доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону вновь снизилась до 5,05%.

Для сравнения: процентная доля мирового военного экспорта/импорта в структуре мировых расходов на оборону в 2011 году составила 3,62%, в 2012 году – 3,58%, в 2013 году – 3,42%, в 2014 году – 4,15%, в 2015 году – 4,75%, в 2016 году – 5,15%, в 2017 году – 5,41% и в 2018 году – 5,05%.

Следует отметить, что мировой военный экспорт/импорт гораздо в большей степени "реагирует" на экономический кризис, чем показатель военных расходов. В условиях нормального функционирования мировой экономики темп роста мирового экспорта/импорта ВиВТ, как правило, опережает (причем существенно) темп роста мировых военных расходов.

Оценка темпов роста мирового экспорта/импорта ВиВТ и темпов роста мирового ВВП

В рассматриваемый период ежегодный темп роста мирового экспорта/импорта вооружений превысил темпы роста ВВП по четырем годам из восьми. В 2014 году по сравнению с 2013 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +21,57% (рост ВВП +2,69%). В 2015 году по сравнению с 2014 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +9,98% (сокращение ВВП составило -5,31%). В 2016 году по сравнению с 2015 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +9,24% (рост ВВП +1,40%) и в 2017 году по сравнению с 2016 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +6,61% (рост ВВП +5,82%).

В период "оживления" мировой экономики (2015-2017 гг.) темп рост мирового экспорта/импорта вооружений опережал темп роста мирового ВВП, причем очень существенно. Причем рост был столь стремительным, что мировой экспорт/импорт вооружений не "отреагировал" на спад мирового ВВП в 2015 году.

В целом в рассматриваемый период ситуация выглядит следующим образом.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом показатель роста мирового экспорта/импорта вооружений ушел в отрицательную зону: -1,64% (рост мирового ВВП составил +1,90%), в 2013 году по сравнению с 2012 годом: -4,42% (экспорт/импорт ВиВТ) против +2,84% (ВВП); в 2014 году по сравнению с 2013 годом: +21,57% (экспорт/импорт вооружений) против +2,70% (ВВП), в 2015 году по сравнению с 2014 годом: +9,98% (экспорт/импорт ВиВТ) против -5,31% (ВВП), в 2016 году по сравнению с 2015 годом: +9,24% (экспорт/импорт ВиВТ) против +1,40% (ВВП), в 2017 году по сравнению с 2016 годом: +6,61% (экспорт/импорт ВиВТ) против +5,82% (ВВП), в 2018 году по сравнению с 2017 годом: -2,08% (экспорт/импорт ВиВТ) против +5,74% (ВВП).

Кроме того, на протяжении рассматриваемого периода наблюдалась тенденция постепенного роста процентного соотношения стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП (некоторая регрессия имела место в 2012-2013 гг. и 2018 г.).

В 2017 году процентное соотношение стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП, по оценке ЦАМТО, достигло своего максимального значения за 8-летний период и составило 0,109%.

Для справки: в 2011 году это соотношение составило 0,081%, в 2012 году – 0,078%, в 2013 году – 0,073%, в 2014 году – 0,086%, в 2015 году – 0,099%, в 2016 году – 0,108%, в 2017 году – 0,109% и в 2018 году – 0,101%.

Средний показатель соотношения стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП за период 2011-2018 гг. составил 0,092%.

Более подробный отчет с таблицами и диаграммами представлен в "Ежегоднике ЦАМТО-2019: статистика и анализ мировой торговли оружием".