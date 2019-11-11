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ЦАМТО

Германия заменит парк истребителей "Еврофайтер" "Транш-1" версией "Транш-3"

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Еврофайтер «Тайфун»
Еврофайтер «Тайфун» ВВС Германии.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Julian Herzog

ЦАМТО, 8 ноября. Правительство Германии приняло решение заменить имеющийся парк истребителей "Еврофайтер" "Транш-1" версией "Транш-3". Замена будет произведена в рамках нового проекта, о котором 5 ноября объявила компания Airbus Defense and Space.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выступая на предприятии в Манчинге (близ Мюнхена) глава подразделения Air Combat Курт Росснер заявил, что Airbus Defense and Space близка к подписанию контракта с Берлином, который предусматривает замену 38 истребителей "Еврофайтер" "Транш-1" на версию "Транш-3" в рамках программы, которая получила название Project Quadriga.

Как планируется, самолеты "Еврофайтер" "Транш-1" будут проданы на международном рынке, а их заменят новые платформы версии "Транш-3", которые будут оснащены БРЛС E-Scan Mk.1 с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) и обновленным программным обеспечением.

К.Росснер отметил, что, истребители ВВС Германии "Еврофайтер" "Транш-1" уже предложены Швейцарии, которая планирует заменить относительно новыми самолетами устаревший парк F-5E/F "Тайгер-2" и F/A-18 "Хорнет".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швейцария
Продукция
EF-2000
F-18
F-5
Компании
Airbus
Navantia
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