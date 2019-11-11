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Военное обозрение

Индийские ВМС могут пополниться российскими морскими тральщиками "Александрит"

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Индийские ВМС в будущем могут получить на вооружение экспортный вариант российского морского тральщика проекта 12701 "Александрит-Э". Как сообщает Defenseworld.net, Россия предложила Индии передачу технологий строительства противоминных кораблей данного проекта.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации портала, Россия сделала предложение Индии по строительству тральщиков во время недавнего визита министра обороны Индии Раджната Сингха в Москву. Подробности возможного соглашения не известны, однако сообщается, что в случае подписания, Индия сможет построить на своих верфях экспортную версию тральщика проекта 12701 "Александрит-Э". Данные противоминные корабли морской зоны должны будут заменить в индийских ВМС 12 кораблей типа Pondicherry.

Издание не исключает, что Нью-Дели пойдет на соглашение с Москвой, так как остро нуждается в морских тральщиках.

Российский 890-тонный тральщик предназначен для обеспечения противоминной защиты морских баз, прибрежных морских районов, обнаружения и уничтожения мин всех видов, обеспечения противоминной защиты судов, исключительных экономических зон, проведения минной разведки, а также для прокладки минных полей. Его корпус выполнен из монолитного стеклопластика, образованного вакуумной инфузией. Легкий стекловолоконный корпус этих кораблей самый большой в мире, предлагает лучшую защиту против коррозии, большой эксплуатационный ресурс и срок службы.

На вооружении данного корабля может стоять автоматическая 30-мм пушка АК-306, 8 ПУ ПЗРК и тяжелое пулеметное вооружение. Дальность хода - 1500 морских миль, скорость до 16 узлов, автономность до 10 сут, экипаж - 44 человека.

Тральщик может быть оснащен автономными подводными аппаратами Alister 9 французской компании ECA Group, легкими одноразовыми противоминными аппаратами K-STER C и беспилотными надводными аппаратами Inspector-MK2 для поиска и обезвреживания мин без входа самого тральщика в опасную зону

- говорится в материале.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Компании
ECA Group
Проекты
пр. 12700
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