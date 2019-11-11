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Известия.ru

Лавров предупредил о зеркальном ответе России на развертывание США РСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва не будет сидеть сложа руки, когда Вашингтон уже приступил к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Также в планы России не входит присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Еще президент России Владимир Путин предупреждал о зеркальном ответе на действия США, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 ноября, на Московской конференции по нераспространению, сообщает телеканал "360".

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы <…> будем поступать зеркально", — цитирует дипломата "Интерфакс".

Он подчеркнул, что российская сторона не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) до тех пор, пока в каком-либо регионе не появятся ракеты американского производства аналогичного класса, передает "Федеральное агентство новостей".

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва разделяет "задачу построения безъядерного мира", но односторонние методы, прописанные в ДЗЯО, недостаточны для того, чтобы достичь цели.

"Полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех", — подчеркнул Лавров. Речь идет также и о государствах — обладателях ядерного оружия в соответствии с Договором о его нераспространении, уточнил он.

28 октября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что появление ракет средней и малой дальности в Европе является главной опасностью распада договора.

США официально вышли из ДРМСД 2 августа 2019 года, сообщает НСН. Американцы назвали поводом для такого шага якобы несоблюдение положений договора российской стороной. Россия сочла несостоятельными подобные обвинения.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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