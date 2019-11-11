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Деловая газета "Взгляд"

Лавров счел беллетристикой создание свободного от ядерного оружия мира

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что планы по возможному созданию мира, который будет свободен от ядерного оружия, – это беллетристика.

Лавров заявил на 4-й Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о возможности добиться когда-нибудь мира без ядерного оружия, что "это беллетристика", передает ТАСС.

"Если спросить меня, то я был бы за", – добавил министр.

Между тем, продолжил он, человек – такое существо, которому "никто не знает, что придет на ум".

"Гордыня человеческая и стремление доминировать присуще многим", – отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что "пока мы должны думать о том, чтобы был мир, свободный от рисков и угроз".

"И если на обозримую историческую перспективу гарантии безопасности от угроз будут включать сохранение ядерного оружия при контрольно-проверочных механизмах и при всем остальном, что необходимо, чтобы никто никого ни в чем не подозревал, значит, так тому и быть", – добавил он.

Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Ранее Москва призвала Вашингтон отменить решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).


Наталья Ануфриева

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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