Лавров счел беллетристикой создание свободного от ядерного оружия мира

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что планы по возможному созданию мира, который будет свободен от ядерного оружия, – это беллетристика.

Лавров заявил на 4-й Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о возможности добиться когда-нибудь мира без ядерного оружия, что "это беллетристика", передает ТАСС.

"Если спросить меня, то я был бы за", – добавил министр.

Между тем, продолжил он, человек – такое существо, которому "никто не знает, что придет на ум".

"Гордыня человеческая и стремление доминировать присуще многим", – отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что "пока мы должны думать о том, чтобы был мир, свободный от рисков и угроз".

"И если на обозримую историческую перспективу гарантии безопасности от угроз будут включать сохранение ядерного оружия при контрольно-проверочных механизмах и при всем остальном, что необходимо, чтобы никто никого ни в чем не подозревал, значит, так тому и быть", – добавил он.

Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Ранее Москва призвала Вашингтон отменить решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Наталья Ануфриева