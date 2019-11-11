Глава РАН указал на необходимость роботам идти в космосе впереди человека

Космос останется пилотируемым, но надо минимизировать риски для человека, поэтому впереди всегда должен идти робот. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он подчеркнул, что полностью заменить людей роботами в космосе не получится, передает "РИА Новости" в пятницу, 8 ноября.

"Космонавт — это героическая профессия, а это означает, что она сопряжена с большим риском", — объяснил Сергеев. По мере развития общества цена человеческой жизни растет, поэтому в определенных профессиях нужно пускать вперед робота, отметил он.

"Я думаю, что роботизация всё глубже и глубже будет в космос проникать и по технологическим причинам, и по упомянутым гуманитарным причинам, присутствие человека останется, но оно должно быть обоснованным и минимально рискованным", — заявил главу РАН.

22 августа робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) отправили на Международную космическую станцию. В ходе полета машина выполнила несколько заданий под управлением космонавтов.