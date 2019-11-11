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Израиль пугает мировое сообщество иранской атомной бомбой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Внешняя ("Моссад") и военная (АМАН) разведки Израиля полагают, что Иран может создать своё ядерное оружие не в течение нескольких месяцев, как считалось ранее, а недель или даже дней. И собственную атомную бомбу Исламская Республика, возможно, произведёт "не менее, чем через год".

Об этом заявил "информированный источник" в интервью израильской радиостанции "КАН Решет-бет", передаёт новостной портал Ynet.

Сигнал со стороны разведсообщества Израиля стал реакцией на слова американского госсекретаря Майка Помпео, который накануне выразил беспокойство по поводу "эскалации со стороны Ирана в ядерной сфере", риска "стремительного ядерного прорыва" со стороны Тегерана и призвал усилить международное давление на иранские власти.

В Вашингтоне самым серьезным образом отреагировали на информацию о том, что в ночь на 7 ноября, Иран возобновил обогащение урана до оружейного уровня. Работы производятся на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также высказал обеспокоенность по поводу последних развитий вокруг иранской ядерной программы. При этом глава правительства еврейского государства дал понять, что виной тому не столько Тегеран, "намерения которого хорошо известны", а международное сообщество, продолжающее верить "небылицам по поводу мирной программы иранского атома". 

По словам Нетаньяху, говорит Eadaily, израильское правительство неоднократно передавало Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) оперативную информацию, "свидетельствующую о тайных разработках ядерного оружия в Иране".

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Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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