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Российская газета

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем "танковый спецназ" в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Сирийские 130-мм колесные самоходные артиллерийские установки снова участвуют в боевых действиях. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, эта техника в настоящее время действует совместно с элитной четвертой дивизией, прозванной в СМИ "танковым спецназом".

Пока неизвестно, на каком участке фронта борьбы с международным терроризмом задействованы эти САУ, считающиеся высокомобильным артиллерийским резервом.

Данные самоходки были разработаны непосредственно в Сирии еще до начала войны, в качестве шасси использовали четырехосные германские автомобили Mercedes Actros 4140.

Машины получили локальное бронирование кабины, на платформе монтируется 130-мм орудие М-46, которое считается самым дальнобойным в составе сухопутных войск данного государства.

Его осколочно-фугасные снаряды весом в 33 кг могут поражать цели на расстоянии более 27 400 метров.

Также в боекомплект пушек входят два типа активно-реактивных боеприпасов, способных уничтожать противника на дистанции 37 000 метров и 44 000 метров соответственно. Последние закуплены в КНР.

Необходимо отметить, что колесные САУ становятся все более популярными в различных армиях мира. Например, можно упомянуть французскую 155-мм CAESAR. Выпущено почти 270 таких установок, которые приняты на вооружение 5 государств.

Поставляются на экспорт сербская NORA B-52 и шведская FH77 BW L52 Archer.

В Китае с 2007 года выпускается САУ SH1. На параде к 70-летию образования КНР впервые показали новейшую 155-мм PLC-181.

Российские оружейники в настоящее время работают над 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" и 2С43 "Мальва".


Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Китай
Россия
Сербия
Сирия
Франция
Швеция
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
B-52
M-46
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