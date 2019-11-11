Вид из кабины: вертолеты ВКС РФ начали патрулирование на севере Сирии

Вертолеты армейской авиации России приступили к патрулированию северных провинций Сирии. Полеты будут проводиться ежедневно.

"Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям, полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - рассказал военный вертолетчик Дмитрий Иванов.

По его словам, основная задача воздушного патруля заключается в обеспечении безопасности и сопровождение колонн военной полиции.

Судя по видео, к патрулированию привлечены транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35М. Дело в том, что данные машины могут нести на борту не только мощное вооружение, но и десант.

К примеру, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был продемонстрирован Ми-35М, который в дополнение к штатному вооружению получил крупнокалиберный пулемет "Корд". Он размещен в грузовой кабине, вмещающей восемь человек десанта. Вертолет имеет также круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до десяти километров, двухствольную 23-мм пушку, противотанковые ракеты "Атака", авиабомбы, неуправляемые реактивные снаряды калибра 80-мм и 122-мм.

Николай Грищенко