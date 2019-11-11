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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Индии осмотрел российские двигатели для палубного истребителя и самолета Ил-114

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Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете в сопровождении самолета-летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. Воронеж, 30.03.2019
Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400) в первом полете в сопровождении самолета-летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. Воронеж, 30.03.2019.
Источник изображения: Александр Мартынов / russianplanes.net ( ссылка )

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация во главе с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом посетила петербургское предприятие "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), сообщает пресс-служба ОДК.

"В ходе визита министру обороны Индии была представлена основная линейка продукции предприятия и ключевые этапы производственного процесса. Гости посетили механический, сборочный и испытательный цеха", - сказали в пресс-службе.

В частности, глава Минобороны Индии осмотрел турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ. Мощность этого двигателя составляет 3100 л.с. на максимальном взлетном режиме и 3600 л.с. - на повышенном чрезвычайном режиме. В состав силовой установки входит новый винт АВ-112 повышенной тяги. Новейшая модификация ТВ7-117СТ - двигатель ТВ7-117СТ-01 является базовым для силовой установки пассажирского самолёта Ил-114-300.

"В сборочном цехе члены делегации ознакомились с производством вертолетных двигателей, ВК-2500 и ТВ7-117В, увидели одну их самых важных разработок предприятия - самолетный двигатель РД-33МК для истребителя морского базирования", - отметили в ОДК. Он адаптирован для длительной эксплуатации в условиях морского климата, имеет повышенную тягу, благодаря чему взлет истребителя с палубы авианосца возможен без применения стартовой катапульты.

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