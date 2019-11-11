В Японии спущена на воду последняя в серии ДЭПЛ класса "Сорю" для ВМС страны

В Японии спустили на воду последнюю дизель-электрическую подлодку класса "Сорю", построенную в интересах Военно-морских сил страны. Церемония прошла на верфи компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе 6 ноября.

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В Японии спущена на воду последняя ДЭПЛ класса "Сорю" для ВМС страны, получившая название "Торю" ("Сражающийся дракон"). Субмарина является двенадцатой подлодкой этого класса, шестой, построенной на верфи Kawasaki Heavy Industries (еще шесть субмарин построены на верфи Mitsubishi Heavy Industries) и второй в серии, получившей литий-ионные батареи. Согласно заявлению разработчиков, данные батареи имеют вдвое большую мощность ао сравнению с обычными свинцово-кислотными.

Подлодка "Торю" была заложена в январе 2017 года, передача в состав ВМС Японии планируется в 2021 году.

Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т, Экипаж – 65 чел.

Лодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12.

Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами "Тип-89", "Тип-80" и ПКР UGM-84C "Гарпун". Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей.

Отмечается, что оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ. Подлодка оснащена также автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.